Пенсионер умер на улице в Краснодаре
Сообщение о смерти 71-летнего местного жителя на улице Захарова 8 февраля поступило в полицию Краснодара из скорой помощи.
Предварительно установлено, что по приезде медиков мужчина был еще жив. Ему оказывали необходимую медпомощь и проводили реанимационные действия. Однако пенсионер скончался.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины смерти», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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