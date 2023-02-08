Пенсионер умер на улице в Краснодаре

Сообщение о смерти 71-летнего местного жителя на улице Захарова 8 февраля поступило в полицию Краснодара из скорой помощи.

Предварительно установлено, что по приезде медиков мужчина был еще жив. Ему оказывали необходимую медпомощь и проводили реанимационные действия. Однако пенсионер скончался.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины смерти», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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