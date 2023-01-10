Пенсионер сорвался со 150-метрового обрыва в горах Сочи
Вызов спасателям поступил 9 января в 16:00. Звонивший мужчина рассказал, что его знакомый упал в обрыв со смотровой площадки в районе села Медовеевка и не может самостоятельно выбраться.
На место выехали сотрудники ЮРПСО МЧС и Кубань-СПАС. Выяснилось, что компания мужчин отдыхала на природе. Один из их, 63-летний житель Сочи, упал в обрыв глубиной около 150 м. Скатившись по крутому склону, он получил ссадины и ушибы, а также черепно-мозговую травму.
К пострадавшему спустился один из его товарищей, но помочь не смог. Он отправился в село и оттуда вызвал спасателей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Перед тем, как транспортировать пострадавшего, спасатели иммобилизировали его в вакуумный матрас. Это приспособление позволяет максимально неподвижно зафиксировать человека. После этого мужчину с помощью альпинистского снаряжения и лебедки подняли к дороге и передали врачам.
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