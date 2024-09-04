Пенсионер с сердечным приступом попал в ДТП и погиб в Геленджике

Авария со смертельным исходом произошла 4 сентября около 10:00 на пересечении улицы Кирова и Геленджикского проспекта.

По предварительным данным, у 68-летнего водителя Ford Mondeo случился сердечный приступ, и он потерял управление автомобилем. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в стоящий на светофоре Geely.

В результате ДТП водитель Ford Mondeo погиб, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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