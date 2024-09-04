Лихач сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Абинском районе

ДТП произошло 3 сентября около 13:30 на 80 км федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский в границах поселка Ахтырский.

Предварительно, мужчина за рулем Mazda наехал на 10-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую девочку с травмами доставили в Центральную районную больницу № 1 Абинска. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

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