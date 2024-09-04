Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Лихач сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Абинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lihach-sbil-10-letnyuyu-devochku-na-peshehodnom-perehode-v-abinskom-rajone
Лихач сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Абинском районе
Фото t.me/gibdd_abinsk

ДТП произошло 3 сентября около 13:30 на 80 км федеральной трассы Краснодар — Верхнебаканский в границах поселка Ахтырский.

Предварительно, мужчина за рулем Mazda наехал на 10-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую девочку с травмами доставили в Центральную районную больницу № 1 Абинска. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Абинского района в Telegram.

Читайте также: легковушка ночью протаранила мотоцикл в Сириусе. Водитель двухколесного транспорта получил травмы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях