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Легковушка ночью протаранила мотоцикл в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-nochyu-protaranila-mototsikl-v-siriuse
Легковушка ночью протаранила мотоцикл в Сириусе
Фото t.me/mvd_sirius

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 4 сентября около 1:00 на 5 км трассы А-147.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ врезался в ехавший впереди в попутном направлении мотоцикл Yamaha.

В результате ДТП 35-летний мотоциклист получил травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».

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