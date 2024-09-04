Легковушка ночью протаранила мотоцикл в Сириусе
Происшествия
04.09.2024 10:03
Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 4 сентября около 1:00 на 5 км трассы А-147.
По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля ВАЗ врезался в ехавший впереди в попутном направлении мотоцикл Yamaha.
В результате ДТП 35-летний мотоциклист получил травмы. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
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