Пенсионер погиб под колесами «девятки» в Успенском районе
Происшествия
18.01.2024 12:36
Авария произошла 18 января на 23 км трассы Армавир — Успенское — Невинномысск.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» сбил 75-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.
В результате ДТП пожилой пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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