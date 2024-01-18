Пенсионер погиб под колесами «девятки» в Успенском районе

Авария произошла 18 января на 23 км трассы Армавир — Успенское — Невинномысск.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» сбил 75-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пожилой пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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