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Пенсионер погиб под колесами «девятки» в Успенском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-pogib-pod-kolesami-devyatki-v-uspenskom-rajone
Пенсионер погиб под колесами «девятки» в Успенском районе
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 18 января на 23 км трассы Армавир — Успенское — Невинномысск.

По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» сбил 75-летнего мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП пожилой пешеход скончался на месте от полученных травм, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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