Пенсионер перевел телефонным мошенникам более 2,4 млн рублей в Краснодаре

В полицию Краснодара обратился 66-летний пенсионер и сообщил о том, что стал жертвой телефонных мошенников.

По словам пострадавшего, ему поступил звонок якобы от представителя портала «Госуслуги», который сообщил о том, что личный кабинет пенсионера взломан.

Звонивший предложил помощь. Впоследствии пенсионеру стали поступать звонки от лжеправоохранителей, которые заявляли о том, что пенсионер якобы пособничал терроризму. Звонившие грозили уголовной ответственностью.

В результате телефонные мошенники убедили пострадавшего перевести все свои личные сбережения на указанные «безопасные» счета. В результате краснодарец лишился 2 млн 417 тыс. рублей.

УМВД России по Краснодару просит граждан быть более бдительными и не доверять неизвестным людям, кем бы они ни представлялись, сообщает пресс-служба ведомства.

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