Более 5 млн рублей выманили мошенники у доверчивой пенсионерки в Краснодаре

В полицию Краснодара обратилась 66-летняя местная жительница и сообщила о мошенничестве.

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный в одном из мессенджеров. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионерке о том, что в ее отношении возбудили уголовное дело о финансировании зарубежных экстремистских и террористических организаций.

Злоумышленник убедил доверчивую краснодарку взять кредит, продать машину, дом и драгоценности. Все деньги пострадавшая перевела на указанный аферистом расчетный счет. В результате женщина лишилась 5 млн 239 тыс. рублей

Возбудили уголовное дело о дистанционном мошенничестве. Следствие устанавливает личность злоумышленника и все обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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