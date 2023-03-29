Пенсионер отдал телефонным мошенникам 10 млн рублей во время отдыха в Геленджике
Происшествия
29.03.2023 12:50
Турист, лишившийся крупной суммы денег, приехал на отдых в Краснодарский край из Калининграда.
По словам, 70-летнего мужчины он стал жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Он перевел им более 10 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Пожилой мужчина 27 марта пришел в дежурную часть ОМВД Геленджика и написал заявление. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские ведут следствие.
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