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Пенсионер отдал телефонным мошенникам 10 млн рублей во время отдыха в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-otdal-telefonnym-moshennikam-10-mln-rublej-vo-vremya-otdyha-v-gelendzhike
Пенсионер отдал телефонным мошенникам 10 млн рублей во время отдыха в Геленджике
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Турист, лишившийся крупной суммы денег, приехал на отдых в Краснодарский край из Калининграда.

По словам, 70-летнего мужчины он стал жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Он перевел им более 10 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пожилой мужчина 27 марта пришел в дежурную часть ОМВД Геленджика и написал заявление. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские ведут следствие.

Читайте также: банда телефонных мошенников обманула пенсионеров на 7 млн рублей, четверо подозреваемых задержаны на Кубани.

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