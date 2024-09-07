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Пенсионер на иномарке вылетел на встречку и врезался в трактор на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-na-inomarke-vyletel-na-vstrechku-i-vrezalsya-v-traktor-na-kubani
Пенсионер на иномарке вылетел на встречку и врезался в трактор на Кубани
Фото t.me/mvd_23

Авария, в которой пострадали два пожилых человека, произошла 7 сентября около 11:00 на трассе «Тимашевск — Полтавская» на территории Красноармейского района.

По предварительным данным, 65-летний водитель Renault двигался в сторону Тимашевска. Он выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте и врезался в трактор «Эксковатор-погрузчик», выполнявший поворот налево. За рулем трактора был 59-летний мужчина. От удара трактор съехал с дороги и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП пострадали водитель и 65-летняя пассажирка легковушки. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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