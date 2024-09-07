Девушка на «Ладе» протаранила шесть припаркованных легковушек в Краснодаре

Инцидент произошел в ночь на 7 сентября на улице Котлярова.

По сообщениям очевидцев, девушка врезалась в припаркованные машины и повредила шесть чужих легковушек. При этом сообщалось, что нарушительница была в пижаме и тапочках и пыталась скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, около 3:30 автомобиль ВАЗ-21124, за рулем которого была 210летняя девушка, двигался по улице Котлярова со стороны Карякина в сторону Солнечной.

«Водитель не справилась с управлением и допустила наезд на припаркованные автомобили в количестве шести. Это были Volkswagen Tiguan, «Лада Гранта», ВАЗ-21124, Kia Cerato, Hyundai Sonata и Honda Civic. Вместе с тем выяснилось, что у виновницы ДТП нет полиса обязательного страхования. На девушку составили административный протокол», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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