Пенсионер на Газели насмерть сбил женщину в Сочи
Происшествия
19.02.2024 09:33
Смертельное ДТП произошло ночью 19 февраля на Курортном проспекте в районе стадиона.
По предварительным данным, 79-летний водитель «Газели» сбил женщину, которая была на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.
В результате аварии пешеход скончалась на месте от полученных травм. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
«Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать ПДД! Помните, что от этого зависит ваша жизнь!» — сообщает БДД УГИБДД России по Сочи.
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