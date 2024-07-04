Пенсионер на «девятке» влетел в дерево в Ейском районе, погибли два человека
Происшествия
04.07.2024 17:26
Авария, в котором погибли два человека и пострадали еще трое, произошла 4 июля на трассе Приазовка — Воронцовка — Должанская в Ейском районе.
По предварительным данным, 67-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП водитель и один пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще троих пассажиров доставили в Ейскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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