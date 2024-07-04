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Пенсионер на «девятке» влетел в дерево в Ейском районе, погибли два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-na-devyatke-vletel-v-derevo-v-ejskom-rajone-pogibli-dva-cheloveka
Пенсионер на «девятке» влетел в дерево в Ейском районе, погибли два человека
Фото t.me/mvd_23

Авария, в котором погибли два человека и пострадали еще трое, произошла 4 июля на трассе Приазовка — Воронцовка — Должанская в Ейском районе.

По предварительным данным, 67-летний водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель и один пассажир погибли на месте до приезда скорой помощи. Еще троих пассажиров доставили в Ейскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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