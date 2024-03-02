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Пенсионер из ревности ударил ножом в грудь сожителя своей подруги в Тихорецке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pensioner-iz-revnosti-udaril-nozhom-v-grud-sozhitelya-svoej-podrugi-v-tihoretske
Пенсионер из ревности ударил ножом в грудь сожителя своей подруги в Тихорецке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В настоящее время 66-летний житель Тихорецка находится под стражей. Его обвиняют в убийстве 21-летнего парня.

По данными следствия, в ночь на 30 января пенсионер был в гостях у 54-летней женщины в доме на улице Фронтовой. Они распивали алкоголь. Через некоторое время в дом пришел 21-летний сожитель хозяйки дома. Молодой человек был пьян. Мужчины поссорились на почве ревности. В ходе конфликта пенсионер ударил молодого человека ножом в грудь. От полученных ран тот скончался.

На подозреваемого завели уголовное дело. На допросе он признал свою вину в полном объеме. В настоящее время он находится под стражей. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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