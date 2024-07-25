Пенсионер хранил винтовку, карабин и патроны в лесу в Сочи

Оружие 70-летний местный житель прятал в лесу на территории Красной Поляны в специально оборудованном тайнике.

Винтовку и карабин иностранного производства и патроны к ним изъяли правоохранители. Они установили личность владельца и задержали его.

В отношении сочинца возбудили уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в отдельное производство выделили уголовное дело в отношении продавца оружия, сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

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