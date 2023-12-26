Пенсии и пособия за январь в России придут досрочно в конце декабря

В отделениях Соцфонда сообщили, январские выплаты придут в конце декабря. Прежде всего это касается тех получателей, которым деньги приходят на карты кредитных организаций.

До 28 декабря придут детские выплаты, меры социальной поддержки населения, ежемесячная выплата из средств материнского капитала. Также до 28 декабря за январь 2024 года перечислят пенсии и другие социальные выплаты, которые доставляют через кредитные учреждения 5 или 10 числа каждого месяца.

Пенсии и другие социальные выплаты, которые приходят через почтовые отделения связи, перечислят в январе следующего года — согласно графику работы почтовых отделений связи. На Кубани почтальоны будут доставлять выплаты 4 января — за 4 и 5 января, 5 января — за 6 и 7 января, а также 6 января — за 8 января, пишет «Российская газета».

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