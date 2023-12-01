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Эксперт Иванова-Швец рассказала, кому дадут две пенсии в декабре

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-ivanova-shvets-rasskazala-komu-dadut-dve-pensii-v-dekabre
Эксперт Иванова-Швец рассказала, кому дадут две пенсии в декабре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В декабре ряд пенсионеров получат сразу две выплаты.

Экономист Людмила Иванова-Швец отметила, что январскую пенсию в конце декабря получают россияне со всеми видами пенсий и социальных выплат и те, у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экономист рассказал о декабрьском повышении пенсий в России. С января все пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%. При размере пенсии около 20 тыс. рублей прибавка в результате индексации составит около 1,5 тыс. рублей. Экономист уточнил, что в среднем за год прирост пенсии составит 18 тыс. рублей.

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