Эксперт Иванова-Швец рассказала, кому дадут две пенсии в декабре

В декабре ряд пенсионеров получат сразу две выплаты.

Экономист Людмила Иванова-Швец отметила, что январскую пенсию в конце декабря получают россияне со всеми видами пенсий и социальных выплат и те, у кого график выплат совпадает с праздничными и выходными днями, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экономист рассказал о декабрьском повышении пенсий в России. С января все пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%. При размере пенсии около 20 тыс. рублей прибавка в результате индексации составит около 1,5 тыс. рублей. Экономист уточнил, что в среднем за год прирост пенсии составит 18 тыс. рублей.