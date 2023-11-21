Экономист рассказал о декабрьском повышении пенсий в России

По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, на январь 2024 года запланирован масштабный рост пенсий.

В декабре пенсии повысят пенсионерам, которые перестали работать в сентябре 2023 года, а также тем, кто достиг возраста 80 лет.

Кроме того, с января все пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 7,5%. При размере пенсии около 20 тыс. рублей прибавка в результате индексации составит около 1,5 тыс. рублей. Экономист уточнил, что в среднем за год прирост пенсии составит 18 тыс. рублей.

При этом большинство пенсионеров в декабре получат и январские выплаты. В связи с новогодними праздниками их перечислят заранее — до конца декабря, пишет РИА «Новости».

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