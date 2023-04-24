Педофила, развратившего подростка, будут судить в Новороссийске
Происшествия
24.04.2023 12:50
Преступление произошло в 2022 году. Материалы уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Новороссийска передали в суд.
По данным следствия, с марта по июнь мужчина совершил в отношении не достигшего 16-летнего возраста подростка преступления против его половой неприкосновенности. Кроме того, мужчина изготавливал порнографические материалы.
Подросток о происходившем никому не рассказывал, но спустя время об этом узнали родители и обратились в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело для рассмотрения в суд.
Читайте также: семь лет насиловал несовершеннолетнюю дочь — жителю Хадыженска дали 16 лет колонии строгого режима.
Популярные новости
- Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре
- Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права
- Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
- Двое жителей Сочи похитили мужчину, заперли его в подсобке и вымогали деньги
- В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
- Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44