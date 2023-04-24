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Педофила, развратившего подростка, будут судить в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pedofila-razvrativshego-podrostka-budut-sudit-v-novorossijske
Педофила, развратившего подростка, будут судить в Новороссийске
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

Преступление произошло в 2022 году. Материалы уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Новороссийска передали в суд.

По данным следствия, с марта по июнь мужчина совершил в отношении не достигшего 16-летнего возраста подростка преступления против его половой неприкосновенности. Кроме того, мужчина изготавливал порнографические материалы.

Подросток о происходившем никому не рассказывал, но спустя время об этом узнали родители и обратились в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали уголовное дело для рассмотрения в суд.

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