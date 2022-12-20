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Педофила приговорили к 16 годам колонии в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pedofila-prigovorili-k-16-godam-kolonii-v-adygee
Педофила приговорили к 16 годам колонии в Адыгее
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Приговор по делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего в декабре вынес суд в Майкопе.

По данным следствия, житель Майкопского района в разное время совершал в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера с использованием его беспомощного состояния.

Возбудили уголовное дело о преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего. Суд назначил подсудимому 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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