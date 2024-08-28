Педофил, показывавший половой орган детям с балкона на Кубани, сядет на 16 лет

Суд признал 67-летнего жителя Крымска виновным в повторном совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным следствия, пенсионер с апреля 2021 года по август 2022 года, находясь на балконе своей квартиры в Крымске, оголялся и систематически показывал играющим на площадке детям свой половой орган. При этом у него уже имеется судимость за совершение особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Из мест лишения свободы он освободился в июне 2019 года, отбыв срок наказания.

На пенсионера завели уголовное дело. До суда он находился под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд приговорил подозреваемого к 16 годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии особого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 15 лет.

Помимо этого, ему назначили амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

[/sc][/sc]

Читайте также: насиловавший своих дочерей житель Абинского района получил 18 лет колонии.