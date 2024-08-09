Насиловавший своих дочерей житель Абинского района получил 18 лет колонии

Абинский районный суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих несовершеннолетних дочерей.

По данным следствия, с декабря 2015 по февраль 2016 года, а также с июня по август 2023 и в декабре 2023 года мужчина в своем доме в одном из населенных пунктов Абинского района, совершал в отношении своих несовершеннолетних дочерей преступления сексуального характера.

На подозреваемого завели уголовное дело. Судебная сексолого-психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Слушания по делу проходили в закрытом режиме.

Суд признал подозреваемого виновным. Его приговорили к лишению свободы на 18 лет с принудительным амбулаторным лечением и наблюдением у психиатра и ограничением свободы на 1,5 года. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей на 15 лет. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске 15 лет колонии дали мужчине, больше года насиловавшему дочь.