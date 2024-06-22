Педиатр Продеус рассказал, почему маленьким детям нельзя прокалывать уши

Часто девочкам прокалывают уши еще во младенчестве, но врачи делать этого не рекомендуют.

О рисках для детского здоровья рассказал д. м. н., профессор, педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

По его словам, раннее прокалывание может вызвать асимметрию по мере роста, гнойные инфекции, осложнения, аллергии на сплав сережек. Кроме того, есть риск задеть акупунктурные точки, которые влияют на внутренние органы.

Отвечая на вопрос, когда прокалывать уши можно, специалист назвал возраст от 7 лет.

«Маленькому ребенку не объяснишь, что трогать сережки и ушки после прокола нельзя, а это в разы увеличивает риск осложнений после пирсинга. Ребенок может и совершенно случайно задеть серьгой любой предмет и порвать мочку уха», — сказал врач.

Первые детские сережки должны быть только из золота, посоветовал Продеус. Также прокол должен делать мастер, который знает анатомию, а в идеале — акупунктуру, приводит слова специалиста радио Sputnik.

Читайте также: сомнолог Калинкин назвал плохой сон одной из причин набора лишнего веса.