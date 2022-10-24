Педиатр предупредил об участившихся случаях детских болезней у взрослых
Ряд заболеваний, которые считаются характерными исключительно для детей, в последние годы «атакуют» взрослых. Об этом рассказал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
Эксперт отметил, что в раннем возрасте детей вакцинируют от целого ряда болезней. Однако иммунитет от вакцин — не навсегда, со временем он слабеет, и взрослый рискует подхватить «детскую» болезнь.
«У вакцин есть определенный срок, на который они вырабатывают иммунитет к тому или иному заболеванию. По истечении этого срока защита исчезает. В связи с этим среди взрослого населения часто регистрируются вспышки заболеваний, типичных для детей», — сказал Тимаков.
Так, все чаще у взрослых стали выявлять корь. Врач отметил, что ревакцинацию от этого заболевания нужно проходить после 25 лет, но не все это делают. Иммунитет к коклюшу тоже недолговечен.
«В последние десятилетия мы перешли на ослабленные вакцины от коклюша, поэтому иммунитет перестал быть стойким. Через 10-15 лет он снижается. Взрослые люди теперь тоже болеют коклюшем, потому что не делают повторную прививку. Более того, сейчас значительная часть детей заражается коклюшем от взрослых, а не от детей. Поэтому взрослым рекомендована ревакцинация от коклюшной инфекции», — предупредил врач.
Кроме того, взрослым нужно повторно вакцинироваться от дифтерии и столбняка. А женщинам, планирующим беременность, необходимо прививаться от краснухи, сообщает радио Sputnik.
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