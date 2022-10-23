Фитотерапевт назвал самую полезную осеннюю ягоду

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Фитотерапевт Михаил Лущик уверен, что калина — самая полезная из сезонных ягод в европейской части России.

По его словам, в ней содержатся ферменты, витамины, органические кислоты, минералы для укрепления иммунитета, а также калий, который полезен для работы сердца и печени.

«Калий – это тот элемент, который важен для сердечной мышцы, для печени и других органов. Калий немного тормозит сердце, делает его удары реже, но сильнее, ускоряет работу кишечника», — рассказал Лущик.

Фитотерапевт отметил, что калина практически не имеет противопоказаний. Исключением является гипотония. По его мнению, калину лучше всего собирать после первых заморозков, когда ягода теряет горечь.

Из собранной калины делают сок. Также ягоду можно растереть с медом или сахаром, сообщает радио Sputnik.

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