Педагогов и воспитателей из Курской области обучили первой помощи в Краснодаре

Свыше 60 педработников детских садов из Курской области обучались оказанию первой помощи под руководством врача ККБ № 2 Юрия Кузнецова и специалистов центра «Архангел».

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова подчеркнула, что кубанские медики обучают первой помощи специалистов разных профессий по всей России. Так, четырехчасовое занятие для педагогов стартовало со знакомства с аптечкой, составленной для помощи пострадавшим в ЧС.

«Особое внимание уделили правильной укладке потерявшего сознание человека, накладыванию жгутов и остановке кровотечения методом прижатия артерии. В сегодняшних реалиях такие навыки необходимы для всех», — написала Минькова в Telegram.

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