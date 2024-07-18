Педагоги из Ленинградского района рассказали о работе технопарка для детей

В Сочи на стажировочной площадке «Детский сад — маршруты развития» прошла встреча 30 педагогов из детсадов разных муниципалитетов края.

На встрече педагоги детсада № 34 Ленинградского района провели мастер-классы, рассказали о работе технопарка «Техноцветик», представили мобильные лаборатории.

«Идея открыть технопарк в нашем детском саду появилась еще в 2017 году. Тогда команда инициативных сотрудников задумалась об организации развивающей предметно-пространственной среды, которая была бы интересна и формировала предпосылки инженерного мышления у дошкольников. Мы понимаем, что не все воспитанники детсада в будущем станут инженерами и программистами, но навыки системного мышления они получат, и это им в дальнейшем пригодится», — поделилась заведующая детсадом Инна Сухорукова.

«Техноцветик» посещают 100 ребят от 4 лет. Занятия проводят по восьми направлениям — дизайн, мультипликация, конструирование, биотехнологии, программирование, логика, роботехника и 3D-моделирование.

Так, в лаборатории «Дизайн-град» дети изготавливают лунную глину, шелковистый и зефирный пластилин, создают картины по технике Эбру – рисования на воде; в «Робо-граде» — изучают технологии в области электроники, мехатроники и программирования; в «Био-град»— знакомятся с основами биологической обратной связи и сохранения своего здоровья.

Такие стажировочные площадки педагоги технопарка проводят в течение всего года в рамках нацпроекта «Образование». На летний период запланированы очные встречи педагогов из Краснодара, Сочи, Выселковского района, а также онлайн — с коллегами по всей России, в том числе из новых регионов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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