Педагог из Краснодарского края победила на конкурсе «Учитель-дефектолог России»

Педагог коррекционной школы Ейска Ксения Саприка стала абсолютным победителем в номинации «Дефектолог года» Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России — 2023».

По словам замглавы Кубани Анны Миньковой, Ксения Саприка окончила КубГу и уже более 11 лет работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Она активный участник конкурсного движения и молодежных форумов, наставник начинающих специалистов и руководитель районного методического объединения. Поздравляю Ксению Владимировну с заслуженной победой! Желаю ей дальнейших успехов и новых достижений!» — написала Минькова в Telegram.

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