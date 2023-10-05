Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Педагог из Краснодарского края победила на конкурсе «Учитель-дефектолог России»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pedagog-iz-krasnodarskogo-kraya-pobedila-na-konkurse-uchitel-defektolog-rossii
Педагог из Краснодарского края победила на конкурсе «Учитель-дефектолог России»
Фото t.me/minkovaanna23

Педагог коррекционной школы Ейска Ксения Саприка стала абсолютным победителем в номинации «Дефектолог года» Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России — 2023».

По словам замглавы Кубани Анны Миньковой, Ксения Саприка окончила КубГу и уже более 11 лет работает с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Она активный участник конкурсного движения и молодежных форумов, наставник начинающих специалистов и руководитель районного методического объединения. Поздравляю Ксению Владимировну с заслуженной победой! Желаю ей дальнейших успехов и новых достижений!» — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: учителем года по результатам интернет-голосования стала педагог из Краснодара.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях