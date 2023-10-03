Учителем года по результатам интернет-голосования стала педагог из Краснодара

Преподаватель русского языка и литературы гимназии № 25 Евгения Константинова стала победителем специального интернет-голосования «Учитель года России – 2023».

Педагога в социальных сетях поздравила вице-губернатор Анна Минькова.

«Только что стали известны результаты специального интернет-голосования. Поздравляю Евгению Владимировну Константинову с этим достижением и желаю дальнейших успехов в преподавательской деятельности», — написала Минькова в Telegram.

Евгения Константинова вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» — сейчас она продолжает борьбу во втором туре. Победителя объявят 5 октября.

Итоги голосования подвели на торжественной церемонии награждения заключительного этапа конкурса. Всего за финалистов проголосовали около 180 тыс. человек со всей страны.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводят в 34 раз. Отборочные этапы проходили в каждом регионе, а в финал вышли 90 учителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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