Педагог из Кавказского района представит Кубань на Всероссийском конкурсе

Финальный этап профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024» пройдет в Казани.

Всего в конкурсе участвуют 112 педагогов из 79 регионов страны. Кубань представляет учитель русского языка и литературы школы № 14 Кавказского района Ирина Цымбал, которая стала победителем в региональном этапе конкурса.

По словам министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елены Воробьевой, Ирина Цымбал работает учителем 8 лет.

«Все это время она учит детей любить Пушкина и Лермонтова и быть настоящими ценителями родного языка. Несмотря на молодой возраст, учитель обладает знаниями и опытом, творческим подходом к решению педагогических задач», — добавила Елена Воробьева.

Заключительный этап конкурса пройдет в два тура. С 17 по 19 сентября финалистов ждут конкурсные испытания «Методическая мастерская» и «Урок». Учителям предстоит продемонстрировать свои профессиональные навыки и провести вводный урок родного языка или литературы для школьников, не владеющих этим языком.

Во второй тур перейдут 15 конкурсантов, которые наберут больше баллов. На втором этапе 20 и 21 сентября педагогам предстоит организовать внеурочное мероприятие со школьниками и продемонстрировать собственную педагогическую методику в обучении языку и литературе.

Победитель конкурса станет известен 5 октября. Церемония награждения пройдет в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце. Победитель профессионального конкурса получит главный приз в размере 250 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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