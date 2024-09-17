Более 200 заявок поступило на конкурс «ИМЯ» на Кубани

Заявку на региональный конкурс эстрадных исполнителей «ИМЯ» можно подать до 30 сентября.

Конкурс «Имя-2024» стартовал в третий раз. Принять участие могут жители Кубани от 18 до 35 лет, если они не являются профессиональными музыкантами и исполнителями. Призовой фонд — 5 млн рублей.

Талантливая молодежь получает возможность развиваться, а также получить работу в лучших коллективах Кубани. Семь финалистов прошлых сезонов работают в Краснодарской филармонии, пятеро приняли участие в большом гастрольном туре.

В министерстве культуры края отметили, что заявочная кампания проходит активно — всего поступило более 200 заявок, большинство из которых прислали девушки.

В финал конкурса выйдут 15 человек, которые разделят между собой призовой фонд, Гран-при составит 1,5 млн рублей, первое место — 1 млн рублей, второе и третье — 500 и 350 тыс. рублей соответственно. Те, кто не добился призовых мест, получат 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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