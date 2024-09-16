Крупнейший в ЮФО фестиваль уличного искусства начался в Краснодаре

Художники из семи городов России в рамках фестиваль, приуроченного ко Дню города, создают муралы на десяти домах в Московском микрорайоне краевой столицы. Главной темой рисунков выбран кубанский колорит.

«Мы еще 3 месяца назад объявили конкурс на проведение граффити-фестиваля. У нас заявки поступали со всей России: это и Москва, и Санкт-Петербург, и Ярославль, и Крым. Всего подано более 30 заявок. Из них выбрали 10. И на сегодняшний момент лучшие работы реализуются на территории города», — рассказал начальник управления по делам молодежи муниципального образования город Краснодар Александр Марьенко.

Площадь каждого мурала — более 700 кв. м. Закончить работы художники должны уже к 28 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в мэрии показали эскизы 10 граффити, которые украсят многоэтажки краевой столицы в рамках крупнейшего в ЮФО фестиваль уличного искусства «Краснодар. Яркий», который стартует 14 сентября.

Участниками мероприятия, посвященного Дню города, станут известные уличные художники из разных уголков России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярославля. Также свои работы представят краснодарские мастера стрит-арта Георгий Куринов, Артем Андрианов, Анатолий Кутырев и Роман Филиппов.