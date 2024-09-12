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Печально известный мусорный полигон рекультивировали в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pechalno-izvestnyj-musornyj-poligon-rekultivirovali-v-krasnodare
Печально известный мусорный полигон рекультивировали в Краснодаре
Фото t.me/proc_23

Благодаря принятым прокуратурой Краснодара мерам завершилась рекультивация полигона твердых бытовых отходов.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в неэксплуатируемом полигоне на улице Нагорной в краевой столице. После удовлетворения исковых требований в рамках нацпроекта «Экология» заключили контракт на рекультивацию мусорного полигона.

В рамках проверок исполненных работ обнаружили нарушения федерального законодательства. Все внесенные представления рассмотрели и удовлетворили. Сейчас рекультивация полигона полностью завершена. Экологическая экспертиза выдала положительное заключение, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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