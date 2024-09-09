Коган и Шапошник проверили ход рекультивации мусорных полигонов на Кубани

Депутат Госдумы Александр Коган и врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник посетили объекты в Славянском районе и Горячем Ключе, где проходят работы в рамках нацпроекта «Экология». Также на встрече были руководитель Славянского района Роман Синяговский и представители подрядных организаций.

На Кубани благодаря рекультивации полигонов появляются территории, которым позже станут зелеными зонами и площадками для рекреации, отметил Коган.

«Всего в текущем году в регионе завершим рекультивацию четырех свалок, в том числе в Краснодаре и селе Кабардинка», ― добавил он.

На встрече обсудили проблемы, которые возможны во время работы. Так, в Славянске нужно уложить дополнительный слой песка и почвогрунта. По словам Шапошника, сейчас специалисты заканчивают установку защитного экрана полигона и дренажного слоя из песчано-щебеночной смеси. На объекте задействовано 30 человек и 19 единиц техники.

«Общая готовность объекта составляет более 76% . Завершить рекультивацию на данном объекте планируем до конца 2024 года», ― сказал Шапошник.

Кроме того, посетили полигон площадью 5,4 га в Горячем Ключе. Объект рекультивировали в июле этого года. Там выполнили покрытие из геотекстиля, обустроили проезды и обочины, рекультивационный и технологический слои. Также на территории засеяли многолетние травы. Следующие пять лет земли будут восстанавливаться самостоятельно. Помимо того, рассказал Коган, там сделают пробу грунта и проведут анализ, почему трава все еще не взошла.

«Ее посеяли в начале июля, прошло уже почти три месяца. В остальном работы сделаны качественно», ― цитирует депутата пресс-служба администрации Краснодарского края.

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