Александр Нестеренко проверил ход строительства соцобъектов на Кубани

Вице-губернатор Краснодарского края проверил ход работ на площадках в Курганинском и Мостовском районах, где строят здания для учреждений здравоохранения и спорта.

Соцобъекты очень важны для комфортной жизни в любом населенном пункте, отметил Нестеренко.

«Сегодня в городах и районах края строится 25 новых поликлиник, 19 из них возводим за счет средств национального проекта «Здравоохранение», остальные — за счет бюджета Краснодарского края», — добавил он.

В Курганинске замгубернатора оценил строительство поликлиники на улице Матросова. В планах, что в новом медучреждении смогут принимать до 500 человек за смену. Затем Нестеренко проверил темпы работ на улице Дюкарева в поселке Мостовском. Там строят поликлинику на 250 посещений. Новые учреждения обеспечат высокотехнологичным диагностическим оборудованием.

В Мостовском районе строят универсальные спортзалы на территориях школ № 29 в райцентре и № 18 в хуторе Первомайском. Сейчас там проводят земляные работы и монтаж металлоконструкций. Кроме того, вице-губернатор оценил темпы строительства пожарного депо в станице Костромской, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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