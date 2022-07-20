ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич

Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Такое решение 20 июля приняли в руководстве клуба. Нынешний и.о. главного тренера Бранко Максимович и его ассистент Йован Беадер покидают «Локо» в связи с окончанием срока контракта.

Новый наставник «красно-зеленых» Александр Секулич являлся членом тренерского штаба сборной Словении на победном чемпионате Европы 2017 года.

В 2020 году специалист вернулся сборную Словении в статусе главного тренера. Его команда запомнилась достойным выступлением на Олимпиаде 2020 года в Токио. В группе словенцы обыграла звездные сборные Испании и Аргентины. В полуфинале подопечные Секулича проиграли французам в одно очко. А в матче за «бронзу» Словения уступила австралийцам.

Ассистентом нового тренера в ПБК «Локомотив-Кубань» станет Юрица Жужа. Секулич работал вместе с ним в чешском «Нимбурке», где завоевал «золото» национального чемпионата, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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