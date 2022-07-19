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Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев продлил соглашение с клубом

Спорт
19.07.2022 10:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/zashhitnik-pbk-lokomotiv-kuban-zahar-vedishhev-prodlil-soglashenie-s-klubom
Защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Захар Ведищев продлил соглашение с клубом
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Баскетболист сыграет за «Локо» еще два года. За минувший сезон 22-летний игрок принял участие в трех турнирах за «красно-зеленых».

В Суперлиге-1 атакующий защитник сыграл 3 матча, где набрал в среднем 13 очков, 3 передачи и 2,9 подбора.

В Единой Лиге ВТБ баскетболист участвовал в 25 матчах, в которых набирал 5,8 очка, 1,6 подбора и 0,7 передачи.

В Еврокубке его средние показатели составили 3,6 очка, 0,7 передачи и 0,7 подбора, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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