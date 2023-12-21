ПБК «Локомотив-Кубань» в последнем домашнем матче года обыграл «Уралмаш»

Матч Единой Лиги ВТБ прошел вечером 21 декабря на паркете «Баскет-Холла».

Встреча завершилась со счетом 98:73 (28:15, 27:26, 22:17, 21:15) в пользу «Локомотива-Кубань». В составе «железнодорожников» больше всего очков набрали Джейлен Бэрфорд — 19, Андрей Мартюк — 13, Девон Акул-Перселл — 12 и Захар Ведищев — 11.

После победы в заключительном домашнем матче года «Локомотив-Кубань» занимает 4 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 24 декабря на выезде против петербургского «Зенита».

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ. Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 состоялась 2 декабря на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре.