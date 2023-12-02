ПБК «Локомотив-Кубань» обыграл казанский УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Игра регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 состоялась 2 декабря на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре.

«Локомотив-Кубань» принимал у себя казанский УНИКС. Гости из Казани выиграли стартовую четверть со счетом 21:12, а также вторую четверть — 25:14, завершив половину матча в свою пользу — 46:26.

После перерыва «Локомотив-Кубань» уверенно вырвался вперед, выиграв третью четверть со счетом 26:16 и завершающий отрезок — 30:13.

Игра завершилась победой «Локомотива-Кубань» со счетом 82:75, сообщает «Чемпионат».

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