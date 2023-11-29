ПБК «Локомотив-Кубань» с разгромным счетом обыграл «Иркут»

Матч 1/8 финала Кубка России прошел вечером 29 ноября на паркете Молодежного тренировочного центра в Краснодаре.

«Локомотив-Кубань» ожидаемо оказался сильней гостей из Иркутска, выступающих в Суперлиге. Встреча завершилась со счетом 101:60 (33:13, 18:13, 26:17, 24:17).

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет 2 декабря против казанского УНИКСа на домашней арене.

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между баскетбольными клубами «Локомотив-Кубань» и саратовским «Автодором» состоялся 19 ноября в Краснодаре.