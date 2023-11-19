ПБК «Локомотив-Кубань» разгромил «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между баскетбольными клубами «Локомотив-Кубань» и саратовским «Автодором» состоялся 19 ноября в Краснодаре.

Первые две четверти проходили в упорной борьбе. В итоге встреча завершилась разгромной победой «Локомотива-Кубань» со счетом 85:63.

В составе краснодарской команды самым результативным игроком стал форвард Девон Акун-Перселл с 22 очками. Он сделали 7 подборов и 2 результативные передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» 22 ноября примет у себя клуб «Руна», сообщает «Чемпионат».

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