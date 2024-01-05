ПБК «Локомотив-Кубань» в первом матче года обыграл «Астану»

Матч Единой Лиги ВТБ прошел 5 января на паркете «Баскет-Холла».

Встреча завершилась со счетом 93:83 в пользу «Локомотива-Кубань». В составе «железнодорожников» больше всего очков набрали Джейлен Бэрфорд — 24, Андрей Мартюк — 21, Девон Акул-Перселл — 18 и Владислав Емченко— 10, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

После победы в первом матче года «Локомотив-Кубань» занимает 3 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 9 декабря на выезде против саратовского «Автодора».

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