ПБК «Локомотив-Кубань» расторг договор с Джорданом Морганом

Решение о досрочном прекращении сотрудничества приняли по обоюдному согласию сторон.

Джордан Морган присоединился к «железнодорожникам» в июле 2023 года. За это время он сыграл 16 матчей в Единой лиге ВТБ, на площадке проводил в среднем 15,5 минут. Центровой набирал 6,2 очка, делал 4,0 подбора, 0,8 передачи, 0,6 перехвата и 0,4 блок-шота.

«Клуб благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры», — сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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