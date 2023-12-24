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ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Зенит»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-na-vyezde-obygral-zenit
ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Зенит»
Фото t.me/lokobasket

Матч Единой Лиги ВТБ прошел вечером 24 декабря на паркете КСК «Арена» в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 93:73 (26:24, 18:11, 25:19, 24:19) в пользу «Локомотива-Кубань». В составе «железнодорожников» больше всего очков набрал Андрей Мартюк — 32.

«Локомотив-Кубань» сравнялся с «Зенитом» в турнирной таблице. Команды делят третье и четвертое места. Для «железнодорожников» эта победа стала 13 в сезоне.

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