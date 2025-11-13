ПБК «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги одержал победу над «Пармой»

Этой победой краснодарцы укрепили позиции в Единой лиге ВТБ.

Домашний матч «Локо» с «БЕТСИТИ ПАРМА» завершился со счетом 90:77 в пользу хозяев. Сейчас команда занимает третье место в Единой лиге ВТБ.

Лидером по индивидуальной статистике стал Илья Попов — она заработал 21 очков, совершив 4 подбора, 1 передачу, 1 перехват и 1 блокшот. На втором месте Всеволод Ищенко, заработавший 14 очков и совершивший 10 подборов и по 2 передачи, перехвата и блокшота. Также отметились Кэшюс Робертсон — 14 очков и Антон Квитковских — 12 очков.

«Вторую игру мы держим концентрацию на протяжении долгого времени. В 4-й четверти чуть-чуть расслабились – может быть, потому что преимущество было достаточно комфортным. За исключением этого отрезка я могу сказать команде «браво»: очень хорошо играли именно как команда, коммуникация была на уровне – это и помогло создать большую разницу к заключительному отрезку», — прокомментировал матч главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Антон Юдин.

