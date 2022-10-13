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ПБК «Локомотив-Кубань» в домашнем матче уступил ЦСКА

Спорт
13.10.2022 21:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-v-domashnem-matche-ustupil-tsska-3
ПБК «Локомотив-Кубань» в домашнем матче уступил ЦСКА
Фото t.me/lokobasket

Матч 3 тура Единой лиги ВТБ прошел вечером 13 октября в спорткомплексе «Баскет-Холл». Встреча завершилась со счетом 64:84 (22:14, 14:26, 15:20, 13:24).

В составе «Локомотива-Кубань» самым результативным игроком матча стал Захар Ведищев — 13 очков и один подбор. У ЦСКА — Даллас Мур: 12 очков и один подбор.

После этого поражения «Локо» занимает 8 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 18 октября на выезде против пермской «Пармы».

Читайте также: воспитанники ПБК «Локомотив-Кубань» дома сыграют с саратовским «Автодор-2».

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