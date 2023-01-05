ПБК «Локомотив-Кубань» в домашнем матче уступил «Пари НН»

Матч Единой лиги ВТБ прошел 5 января в Краснодаре на арене «Баскет-Холл». Встреча завершилась со счетом 63:73 (20:22, 12:13, 15:23, 16:15) в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубань» стал Андрей Мартюк — 14 очков. В составе «Пари НН» больше остальных очков набрали Максим Салаш и Драган Апич — по 13 очков.

После этого поражения «Локомотив-Кубань» остался на 6 месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 10 января на выезде против петербургского «Зенита».

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