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ПБК «Локомотив-Кубань» в домашнем матче уступил «Пари НН»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-v-domashnem-matche-ustupil-pari-nn
ПБК «Локомотив-Кубань» в домашнем матче уступил «Пари НН»
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Матч Единой лиги ВТБ прошел 5 января в Краснодаре на арене «Баскет-Холл». Встреча завершилась со счетом 63:73 (20:22, 12:13, 15:23, 16:15) в пользу гостей.

Самым результативным игроком «Локомотива-Кубань» стал Андрей Мартюк — 14 очков. В составе «Пари НН» больше остальных очков набрали Максим Салаш и Драган Апич — по 13 очков.

После этого поражения «Локомотив-Кубань» остался на 6 месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 10 января на выезде против петербургского «Зенита».

Читайте также: ПБК «Локомотив-Кубань» 2 января расторг контракт с Дарралом Уиллисом. Клуб воспользовался опцией контракта, позволяющей выйти из текущего соглашения о сотрудничестве с американским форвардом.

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