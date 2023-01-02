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ПБК «Локомотив-Кубань» расторг контракт с Дарралом Уиллисом

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-rastorg-kontrakt-s-darralom-uillisom
ПБК «Локомотив-Кубань» расторг контракт с Дарралом Уиллисом
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Клуб воспользовался опцией контракта, позволяющей выйти из текущего соглашения о сотрудничестве с американским форвардом.

К «Локо» 26-летний Уиллис присоединился перед началом сезона-2022/23. Форвард провел 18 матчей в составе клуба в рамках Единой лиги ВТБ. Игрок набирал в среднем по 11,8 очков, делая 7.1 подбора и 1,7 результативной передачи за 28 минут игрового времени, проводимого на площадке.

ПБК «Локомотив-Кубань» благодарит игрока за сотрудничество и желает успехов в продолжении профессиональной карьеры, сообщает пресс-служба клуба.

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