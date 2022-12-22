ПБК «Локомотив-Кубань» в домашнем матче обыграл «Парму»

Очередной матч Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и пермской «Пармой» прошел вечером 22 декабря в «Баскет-Холле».

Встреча завершилась со счетом 88:86 в пользу хозяев паркета (25:19, 23:22, 22:20, 18:25). Несмотря на упорную борьбу в конце матча, гостям так и не удалось догнать «железнодорожников» в счете.

После этой победы «Локомотив-Кубань» поднялся на 5 место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч «железнодорожники» проведут 5 января на домашней арене против «Пари Нижний Новгород».

Читайте также: 16 декабря ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл столичному ЦСКА. Матч завершился со счетом 94:80