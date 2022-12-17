ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде проиграл столичному ЦСКА
Матч в рамках Единой лиги ВТБ состоялся 16 декабря в Москве.
Хозяева площадки с первых минут захватили инициативу и оторвались от «Локо» на 9 очков. К концу первого периода гости смогли сократить отставание и ушли на перерыв со счетом 27:25.
В следующем отрезке матча у «Локо» меньшее получалось в атаке и в итоге второй период завершился со счетом 25:16.
После большого перерыва гости смогли сократить отставание до 7 очков, но переломить ход встречи не удалось. Третий и четвертый периоды также остались за ЦСКА. В итоге матч завершился со счетом 94:80.
Следующий матч – заключительный в 2022 году – «Локомотив-Кубань» проведет 22 декабря в краснодарском «Баскет-Холле». Соперник – «ПАРМА-ПАРИ», сообщает пресс-служба клуба.
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